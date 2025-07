Acea Ato2 comunica che, causa interruzione della fornitura idrica all’Impianto Filtri Aurelia da parte del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, si potrebbero verificare, nella giornata odierna, mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione.

Per tutta la durata del disservizio, stazioneranno autobotti in piazza Vivaldi e via Gioacchino Rossini angolo via Guido d’Arezzo.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.