Italia Viva Civitavecchia domani in piazza contro il Carovita e la gestione fallimentare del Governo • Terzo Binario News

Domani mattina, martedì 16 luglio, a partire dalle ore 9:00, Italia Viva Civitavecchia sarà presente di fronte al supermercato Conad Le Terme a Civitavecchia per incontrare i cittadini e discutere del crescente problema del caro vita. L’iniziativa si inserisce all’interno della giornata di mobilitazione nazionale lanciata da Italia Viva per denunciare l’aumento dei prezzi che sta mettendo in difficoltà famiglie e imprese.

Un fenomeno aggravato ulteriormente dalla gestione inadeguata del dossier dazi da parte del Governo Meloni, la cui incapacità appare evidente proprio in queste settimane. Il rischio concreto di nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti – fino al 30% sui prodotti europei – potrebbe avere un impatto devastante sulla nostra economia.

Il Governo, che aveva promesso relazioni privilegiate con gli USA, si è rivelato invece inconsistente e subalterno. I selfie e i sorrisi con Trump non hanno prodotto alcun beneficio concreto per l’Italia, e oggi ne paghiamo il prezzo.

Italia Viva sarà domani tra la gente per confrontarsi, ascoltare e proporre soluzioni concrete per contrastare il caro vita e difendere il potere d’acquisto degli italiani.