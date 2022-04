Possibile mancanza d'acqua a Civitavecchia: ecco dove - Terzo Binario News

Lavori in corso del Medio Tirreno comunicati ad Acea

Acea Ato 2, gestore del servizio idrico, ha reso noto di aver ricevuto da parte del consorzio Acquedotto Medio Tirreno l’avviso di sospensione della fornitura, necessaria per eseguire manutenzioni straordinarie sugli impianti.

Potrebbero quindi registrarsi, nella giornata di oggi e fino alle 23, mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione nelle zone: Borgata Aurelia, La Scaglia e via Aurelia Nord, Pantano e Sant’Agostino, Zona industriale, area portuale, Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che stazioneranno in via Rossini, via Aurelia Nord (di fronte al cimitero monumentale) e piazza Vivaldi.

Per ogni ulteriore informazione, il numero verde di Acea è 800.130.335.