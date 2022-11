Porto, approvato il bilancio di previsione dell'AsSP Mare Tirreno Centro Settentrionale • Terzo Binario News

Il presidente Musolino: “E’ stato chiuso nei termini di legge e costruito nella massima prudenza, frutto di un grande lavoro collettivo”. Nella seduta del Comitato di gestione adeguate le tariffe idriche delle navi in scalo: erano ferme al 2012

Si è tenuta ieri mattina la seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino.

Oltre al Presidente dell’AdSP e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti i comandanti delle Capitanerie di Porto di Civitavecchia, Fiumicino e di Gaeta, il componente designato dal Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti e il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto.

Il Comitato di Gestione ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2023 dell’AdSP.

“L’approvazione all’unanimità del bilancio di previsione 2023 da parte del Comitato di gestione – dichiara il presidente Musolino – rappresenta, nuovamente, il risultato di un grande lavoro collettivo da parte prima di tutto degli uffici di questa AdSP, che ci permette di proseguire nella risoluzione, in maniera strutturale, della crisi di bilancio che ha rischiato, negli anni passati, di mettere a repentaglio l’operatività dell’ente. Si tratta di un bilancio chiuso perfettamente entro i termini di legge e costruito secondo il principio di massima prudenza. Questo dimostra ancora una volta quanto la strada del rigore amministrativo, unita ad una prospettiva ampia di rilancio dei porti del Network, sia quella giusta e condivisa dal territorio, che nel comitato di gestione esprime i propri rappresentanti. Ringrazio a tal proposito i componenti del Comitato per il grande senso di responsabilità e la fattiva collaborazione che non ci hanno mai fatto mancare in questi mesi. Ora dobbiamo pensare ad aumentare i traffici commerciali e a lavorare ai progetti previsti dal PNRR e che dovranno essere avviati già il prossimo giugno”.

Inoltre il comitato ha approvato l’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico per le navi che scalano il porto di Civitavecchia e che erano ferme al 2012.