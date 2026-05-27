Porta Futuro Lazio: corso on line su "Work Life Balance" • Terzo Binario News

Porta Futuro Lazio è un progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, per sostenere i cittadini nel potenziamento professionale, nello sviluppo di tecniche per la ricerca occupazionale e nell’acquisizione di nuove competenze; facilita inoltre il rafforzamento della cultura del lavoro etica, responsabile e sostenibile, supporta le organizzazioni a trovare le figure professionali che stanno cercando.

I punti Porta Futuro Lazio sono nati in tutte le province della Regione, a Civitavecchia siamo in Via Dalmazia 28.

A giugno proponiamo il seguente corso on line:

Work Life Balance

04/06 ore 14:30-17:30 on line

In un contesto produttivo come quello attuale, in costante evoluzione, trovare un equilibrio tra vita professionale e personale rappresenta una “competenza” chiave per il benessere individuale e l’efficacia lavorativa.

Obiettivi del seminario:

Promuovere nei partecipanti consapevolezza sul tema del bilanciamento vita-lavoro

Offrire risorse utili per lo sviluppo personale e il miglioramento continuo.

Per prenotarsi seguire il link: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita?UID=b9093899-ee2c-438b-9fed-5c13b28fc556