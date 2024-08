Porta a porta regolare nel Ferragosto di Civitavecchia • Terzo Binario News

A Civitavecchia la raccolta differenziata “porta a porta” non va in ferie: anche a Ferragosto sarà infatti garantito il ritiro dei rifiuti come da calendario; pertanto, il personale di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl nella giornata di giovedì 15 agosto effettuerà regolarmente il ritiro domiciliare di carta e cartone.

Regolare anche il “porta porta” presso ristoranti ed esercizi commerciali.

Nessuna variazione neanche per la raccolta itinerante del sabato di plastica e metalli che si svolgerà regolarmente secondo quanto previsto dal calendario vigente.

Restano invece chiusi al pubblico fino al 20 agosto compreso l’ecocentro comunale ed il centro del riuso di Via Alfio Flores, mentre il servizio di Ritiro Materiali Ingombranti riprenderà la propria attività il giorno 26 agosto. Gli Uffici amministrativi di CSP di Via Terme di Traiano e quelli del Trasporto Pubblico di Lungo porto Gramsci si fermeranno per la giornata di venerdì 16 agosto, mentre gli Uffici cimiteriali del servizio Luci Votive saranno aperti al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 fino a nuova comunicazione.

Ai cittadini, ovviamente, chiediamo collaborazione aiutandoci a mantenere pulita la città nell’interesse di tutti. Con l’occasione ricordiamo le principali regole per vivere in città e come esporre correttamente i rifiuti, secondo quanto previsto dal regolamento comunale:

I rifiuti devono essere esposti sulla pubblica via nei giorni e negli orari indicati nel regolamento comunale, facendo attenzione a non intralciare il passaggio e la circolazione;

Esporre i rifiuti all’interno degli appositi contenitori (mastelli o carrellati) utilizzando sacchi idonei;

È vietato esporre sacchi di colore nero: utilizzare solo ed esclusivamente sacchi di plastica semi-trasparente che consentano una rapida ispezione da parte degli operatori ecologici;

È vietato depositare abusivamente su aree pubbliche qualsiasi rifiuto, anche se racchiuso in sacchetti;

I cestini portarifiuti servono solo ed esclusivamente per i rifiuti da passeggio ed è vietato conferirvi rifiuti ingombranti e/o domestici;

Per i proprietari e/o conduttori di cani è obbligatorio portare con sé paletta o sacchetti, in numero sufficiente rapportato alla permanenza fuori casa dell’animale e alle sue normali esigenze ed essere muniti di un contenitore con acqua per dilavare deiezioni e minzioni, in modo da pulire dove l’animale ha sporcato;

Le campane stradali per la raccolta del vetro non sono cassonetti: è vietato depositare lattine e qualsiasi altro rifiuto che non sia vetro. Conferire bottiglie e vasetti in vetro senza il sacchetto e rimuovere sempre il tappo. Oggetti in ceramica, porcellana, specchi, lampadine, tubi al neon, vetroceramica (tipo pirex) e cristallo NON vanno con il vetro.

Ringraziamo i cittadini per la preziosa collaborazione e auguriamo a tutti un Buon Ferragosto.

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl