Porrello sugli usi civici: "I notai confermano che le attestazioni UniAgraria sono inutili" - Terzo Binario News

“Ulteriori conferme continuano ad arrivare in merito alla vicenda delle attestazioni che l’Università Agraria rilascia per certificare o meno la presenza di usi civici nel territorio di Civitavecchia.

Dopo la nota ufficiale della Regione Lazio della totale inutilità di queste attestazioni, arriva oggi anche la conferma da parte del Consiglio Notarile del distretto riunito di Roma, Velletri e Civitavecchia con la nota prot. 2071.

Ringrazio il Consiglio Notarile per la solerte risposta e colgo quindi l’occasione per ribadire alla cittadinanza e ai vari professionisti coinvolti nelle compravendite di immobili circa la totale inutilità, sia formale che informale, di queste attestazioni rilasciate a titolo oneroso da parte dell’Università Agraria.

Visto che molti sono stati i cittadini ad avermi segnalato questa richiesta da parte dei notai per concludere gli atti formali, mi auguro che la situazione sia definitivamente chiarita e che quindi per i cittadini ci sia un onere in meno da sostenere nel processo di compravendita”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.