Porrello: "Mozione per un tavolo tra istituzioni e parti sociali per la logistica del porto di Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi ho depositato in Consiglio Regionale una mozione per istituire un tavolo di lavoro tra Regione Lazio, Autorità di Sistema Portuale e associazioni industriali e commerciali per mettere a sistema le esigenze necessarie ai fini dello sviluppo della logistica regionale del porto di Civitavecchia.

La questione della logistica infatti è una delle tante opportunità non colte dal nostro territorio in tutti questi anni. Non ci manca nulla per essere protagonisti nel mercato ed avere un ruolo chiave per il sistema paese e regionale: Civitavecchia è in centro Italia, vicino la capitale, ha un porto dotato delle infrastrutture necessarie e le competenze professionali adeguate per diventare leader.

Certo i problemi non mancano ma sono convinto che tramite la sinergia dei diversi attori istituzionali ed imprenditoriali tanti di questi si possano risolvere, alcuni nel breve termine ed altri nel medio termine.

L’obiettivo che intendo cogliere con questa mozione è appunto il mettere insieme tutti i soggetti coinvolti per fare in modo che collaborino fra loro e ne nascano nuove sinergie imprenditoriali nell’interesse di tutti. Una logistica maggiormente sviluppata porterebbe benefici alle istituzioni, alle imprese, ai lavoratori e restituirebbe alla nostra regione quel ruolo di protagonista che si merita di avere.”

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.