Ponte della Scafa a Fiumicino, finiti i lavori preparatori a demolizione e ricostruzione • Terzo Binario News

Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ha ultimato i lavori propedeutici per le operazioni di demolizione e ricostruzione del viadotto dell’Aeroporto lungo la statale 296 “della Scafa”.

I lavori, per un investimento pari a 40 milioni di euro, prevedono la demolizione degli impalcati e pile degli esistenti viadotti in calcestruzzo e la successiva ricostruzione in sede, con strutture in acciaio.

Al fine di garantire sempre la circolazione a doppio senso di marcia, i lavori riguarderanno un viadotto per volta.

Nello specifico, i lavori di demolizione e ricostruzione sui 650 metri di sviluppo della struttura risalente agli anni ‘60 prevedono inizialmente la realizzazione della nuova carreggiata in direzione Aeroporto, mantenendo in esercizio l’esistente carreggiata in direzione Ostia, con doppio senso di marcia; successivamente verrà ribaltato il traffico sulla nuova carreggiata, consentendo i lavori sulla carreggiata in direzione Ostia.

Di concerto con le autorità locali è stato stabilito che, al fine di garantire la percorribilità in entrambi i sensi di marcia durante il periodo estivo, dal prossimo giovedì 13 luglio fino al prossimo 3 settembre, il viadotto sarà riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia, due corsie in direzione Ostia ed una in direzione Fiumicino.

“Con ANAS il Comune di Fiumicino sta attivando una collaborazione operativa per garantire una viabilità che non renda i cittadini ostaggio dei lavori – ha dichiarato il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, aggiungendo – su mia sollecitazione, devo dire con una risposta pronta ed attenta alle necessità dei cittadini, è stata ripristinata per il periodo estivo la riapertura a doppio senso di marcia sulla parte di viadotto fruibile. Inoltre, sempre per sostenere le necessità del territorio, ho provveduto a revocare l’ordinanza di chiusura di via Trincea delle frasche, disponendo l’immediata riapertura dello svincolo; sono convinto che in tempi brevi , anche in questo caso, ANAS provvederà per quanto di competenza all’esecuzione dei lavori per il ripristino della riapertura del nodo viario”.