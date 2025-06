Pongo nonnino adorabile si merita finalmente una vera casa • Terzo Binario News

Pongo ha 13 anni pesa 14 chili.. un nonnino adorabile.. bellissimo con il suo musetto imbiancato.. sempre vissuto con la sua mamma, ma come purtroppo succede, un giorno la sua mamma è volata via e Pongo si è trovato dritto in canile, visto che nessuno dei parenti poteva occuparsene..

Appena siamo venute a conoscenza di questa situazione , abbiamo deciso di prendercene carico e l’abbiamo fatto uscire dal canile.. Pongo viveva anche con un’altra cagnolina di taglia media. Abbiamo provato a fare appelli per adozione di coppia , ma nessuno ha mai chiamato.. Quindi abbiamo valutato la possibilità di separarli. Ovviamente con la certezza che non ci fossero problemi.

*Pongo* non è castrato vista l’età avanzata.. sa andare al guinzaglio, va d’accordo con tutti.. buonissimo davvero.. In macchina non ha problemi. Sano, negativo alle malattie mediterranee.. *PONGO* ha un carattere meraviglioso, va d’accordo con tutti, ubbidiente e amoroso..

Si trova a Palermo.. può viaggiare ovunque e adottabile in tutta Italia..

Confidiamo sempre nel vostro aiuto .. sperando che arrivi al cuore giusto.

I nonnini sono esseri speciali davvero ..

I contatti per Pongo sono:

Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it