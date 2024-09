Poltrona da chemio donata da “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia” • Terzo Binario News

Mercoledì prossimo 25 settembre alle ore 11, il Comitato “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia”, a nome del Movimento nato quasi due anni fa per difendere l’Ospedale, procederà alla donazione, già accettata dalla ASL, di una poltrona reclinabile per la somministrazione della chemio-terapia all’ambulatorio oncologico diretto dal Dott. Signorelli.

La donazione è stata resa possibile dalla generosità dei tanti cittadini che hanno contribuito durante l’estate, prima con le quote di iscrizione al torneo di burraco, poi con le offerte raccolte al Concertone 2024 presso la Cittadella Semi di Pace. La poltrona donata rappresenta un piccolo segnale concreto di affetto della comunità per il proprio ospedale, di attenzione ai pazienti e di gratitudine verso il personale sanitario che tiene duro tutti i giorni, nonostante le carenze di organico. L’ambulatorio oncologico in particolare, grazie alla grande professionalità e umanità del dottor Signorelli e di tutto il personale, è un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che si trovano ad affrontare una dura diagnosi e il difficile percorso della terapia.

La cerimonia della consegna avverrà presso l’ambulatorio oncologico, alla presenza del Sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, del Commissario Straordinario dottor Egisto Bianconi, del Direttore Sanitario della ASL Viterbo dottor Antonio Rizzotto, del Direttore sanitario dell’Ospedale di Tarquinia dottoressa Bernadette Macchione, del Direttore di Oncologia e Rete Oncologica di Belcolle dottor Enzo Maria Ruggeri e del responsabile dell’ambulatorio oncologico dottor Carlo Signorelli.

Comitato INSIEME PER L’OSPEDALE DI TARQUINIA