Santa Marinella città cardioprotetta grazie al defibrillatore piazzato alla sede della Municipale • Terzo Binario News

Sabato mattina è stato infatti posizionato il primo defibrillatore semiautomatico DAE pubblico.

Il dispositivo salvavita è stato dislocato all’esterno della sede della Polizia Locale, lato viale della Repubblica, in una teca allarmata e termoregolata.

A consegnarlo alla città nelle mani del Sindaco Pietro Tidei e della comandante della Polizia Locale Kety Marinangeli, è stato il capogruppo consiliare della lista civica Moderati per Santa Marinella e Santa Severa, Alessio Manuelli, in rappresentanza anche dell’assessore Vinaccia e del consigliere Rosa che non sono potuti intervenire durante il momento della consegna.

“E’ un primo passo verso la realizzazione di un progetto più ampio che l’Amministrazione Comunale prevede di compiere entro il prossimo anno, quando verranno acquistati e posizionati altri dispositivi che andranno a formare una rete in tutto il territorio comunale- ha dichiarato il Primo Cittadino- Santa Marinella diverrà finalmente città cardioprotetta a tutti gli effetti.”

“Questo è il primo Dae di proprietà comunale ad uso pubblico- ha spiegato il consigliere con delega alla Sanità Manuelli-nelle prossime settimane il Comune provvederà ad acquistare altri quattro defibrillatori. Di questi uno è destinato alla Polizia Locale che lo collocherà in uno dei suoi mezzi e grazie al personale addestrato e abilitato diverrà un presidio per intervenire rapidamente in caso di arresto cardiaco improvviso.

Come ha già annunciato il Sindaco, contiamo di estendere su tutto il territorio la rete di defibrillatori e organizzare corsi per formare personale civile, cittadini, studenti e commercianti”, ha concluso il consigliere Manuelli.

La donazione del defibrillatore, frutto di un’iniziativa di beneficenza promossa dal gruppo civico, è stata ratificata con delibera di giunta che ha sancito l’acquisizione del dispositivo nel patrimonio comunale.