Podismo, dopo 2 anni domenica torna "Vivicittà" - Terzo Binario News

Uisp: “Una rinascita per lo sport e la vita di comunità”. Attenzione ai divieti e ai nuovi percorsi dei bus

Ci siamo: dopo due anni di attesa finalmente alle 9.30 di domenica 3 aprile sentiremo il famoso start trasmesso da Radio 1 Rai che darà il via a migliaia di podisti dal nord al sud d’Italia, ma anche in Europa e nel mondo. Si torna a correre per le strade delle città, per promuovere uno sport legato al benessere delle persone, ma anche per chiedere la pace e per esprimere solidarietà ai tanti profughi ucraini in fuga dalla guerra.

“Questo è un nuovo punto di partenza – dice Simone Assioma, Presidente della Uisp Civitavecchia– dopo due anni in cui regole e limitazioni hanno frenato tante iniziative, Vivicittà sarà il simbolo di una rinascita, per lo sport e per la nostra vita in comunità.

Oltre all’Italia si correrà in diverse città europee, tra cui Parigi e Sarajevo, ma anche a Suceava, cittadina romena al confine con l’Ucraina, che in queste settimane ha accolto tanti cittadini ucraini in fuga dalle bombe. L’Uisp sarà in Romania per portare aiuti, manifestare solidarietà e, insieme ad una associazione locale, organizzare una corsa simbolica che coinvolga in particolare i tanti bambini rifugiati.

“La corsa Uisp è da sempre vicina alle popolazioni che soffrono per la guerra, ma non dimentica nemmeno chi vive altri tipi di restrizione, come la popolazione carceraria. I detenuti hanno sofferto in particolare le limitazioni di questi due anni, venendo privati anche delle poche occasioni di socializzazioni a loro disposizione.

Vivicittà, che a livello locale è Patrocinata dal Comune di Civitavecchia, per la sua 37° edizione a Civitavecchia si svolgerà solamente con la corsa competitiva di 10 Km: dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia si è reso necessario ripartire prudentemente, speriamo che il prossimo anno i miglioramenti della situazione sanitaria siano permanente così da poter tornare ad animare le vie del centro cittadino anche con la camminata ludico-motoria.

Appuntamento a partire dalle ore 8:30 con il ritiro dei pacchi gara a Piazzale degli Eroi.

Occhio però al comunicato di Csp. In occasione del “VIVICITTA” domenica dalle ore 8:30 e fino a cessate esigenze, in considerazione della interdizione al traffico veicolare che interessa la “Zona Centro Città” ci saranno modifiche al trasporto urbano locale.

Le linee di seguito elencate effettueranno, con orario festivo, i seguenti percorsi:

Linea A: partenza Porto Turistico, effettuerà il normale percorso sino a tutto viale Guido Baccelli, prosegue per via Roma, via Isonzo e continua con il normale percorso

Linea A: partenza Borgata Aurelia, effettuerà il normale percorso sino a Porta Tarquinia per proseguire per via Isonzo, via Roma, Viale G. Baccelli prosegue normale percorso.

Linea B: partenza da Porta Tarquinia, via Isonzo, via Roma, viale Baccelli per proseguire con il normale percorso sino a via Terme di Traiano, via Isonzo e terminare a Porta Tarquinia

partenza da Porta Tarquinia, via Isonzo, via Roma, viale Baccelli per proseguire con il normale percorso sino a via Terme di Traiano, via Isonzo e terminare a Porta Tarquinia Linea D: partenza Porta Tarquinia, via Braccianese Claudia e prosegue normale percorso

Linea D: partenza Casaletto Rosso normale percorso fino a terminare a Porta Tarquinia

partenza Casaletto Rosso normale percorso fino a terminare a Porta Tarquinia Linea F: Partenza Campo dell’Oro, normale percorso fino Porta Tarquinia per poi tornare a via Isonzo, via Roma, viale Baccelli, via Adige e proseguire normale percorso.

Linea G Cimiteri: partenza Stazione FF.SS., viale della Vittoria e prosegue per normale percorso sino a tornare a viale della Vittoria e fermare alla Stazione FF.SS.

partenza Stazione FF.SS., viale della Vittoria e prosegue per normale percorso sino a tornare a viale della Vittoria e fermare alla Stazione FF.SS. Linea Speciale Porto-Stazione: fino alla interdizione del traffico veicolare segue normale percorso, successivamente dopo aver percorso il tratto interno all’area Portuale effettuerà l’uscita da Varco Vespucci proseguendo su via Isonzo, via Roma, viale Baccelli, viale della Vittoria, Stazione FF.SS. e viceversa.

Al termine della manifestazione, con la riapertura al traffico delle zone provvisoriamente interdette, tutte le linee riprenderanno il loro normale percorso