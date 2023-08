Pochi autobus e collegamenti scarsi a Cesano, il disappunto di una lettrice • Terzo Binario News

“Vi scrivo per segnalare una situazione che prosegue ormai da molto tempo e che è diventata veramente insostenibile. Vivo a Cesano da 40 anni e ricordo che quando ero ragazzina l’autobus passava ogni 40 minuti. All’epoca sembravano tanti ma in confronto ad oggi non sono assolutamente nulla! Basti pensare che la linea 036 collega la stazione di Cesano, una delle linee più importanti di collegamento tra Viterbo e Roma e che ora da mesi non fa più quel tragitto e i cittadini senza macchina sono costretti a macinare chilometri a piedi sotto il sole o con la pioggia per prendere il treno”, segnala Tiziana, nostra lettrice.

“Inoltre con l’arrivo della bella stagione i mezzi sono magicamente spariti, quindi ci ritroviamo ad aspettare le ore in mezzo alla strada, fermate per lo più senza panchine e ripari, per arrivare al capolinea del Borgo di Cesano o alla Storta, altra sosta importante per il collegamento su Via Cassia o raggiungere il centro di Roma. Se chiediamo spiegazioni agli autisti ci rifilano scuse di mezzi rotti, fuori uso ecc. ecc quando molto spesso vediamo con i nostri occhi che non si rispettano gli orari di partenza e di arrivo fregandosene della popolazione. Credo che sia arrivato il momento di fare qualcosa, ecco, speriamo che si possa agire per il bene comune di tutti cercando di avere più rispetto verso tutta la popolazione”, ha concluso.

