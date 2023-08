Le strisce blu alla stazione penalizzano un'area sola: lo sfogo di una lettrice di Bracciano • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata da una cittadina residente nella zona della stazione

In qualunque città d’Italia si decida di istituire delle strisce blu, è noto, si generano sempre polemiche e discussioni. Non è da meno Bracciano, dove la Signora Angela, ha raccontato alla redazione le proprie sensazioni e il sentimento che prova nella sua zona.

“Per me il parcheggio sporco della stazione e il minore dei mali – dichiara – abito lì da sempre nella zona da piccola giocavo li. Sentivo Bracciano come il mio paese e ne ero fiera, ribadisco ero. Ora con i parcheggi blu ho visto che solo la mia zona è penalizzata. Ad esempio verso via Flavia dove la maggior parte dei condomini ha il parcheggio privato, i gentili signori dei parcheggi blu con contratto blindato stipulato con il comune penso, hanno lasciato il parcheggio dei Pasqualetti per tutti i residenti di Bracciano e quello multipiano non a pagamento a strisce bianche. Insomma noi che abitiamo zona sotto stazione ci dobbiamo scontrare tra noi e quelli che prendono il treno. Diciamo che noi non siamo trattati bene anzi. Pensate pago anche le tasse”.

