"Più cultura, per fermare la violenza": gli studenti del "Baffi" di Fiumicino al convegno al Senato • Terzo Binario News

Un dibattito per sensibilizzare sulla violenza sui più giovani e sulle donne: questo l’obiettivo del convegno “Più cultura, per fermare la violenza”, tenutosi presso il Senato e organizzato dalla a senatrice Giusy Versace, neo eletta vice presidente della Commissione Cultura, Patrimonio Culturale, Istruzione pubblica e Sport. Un incontro a cui hanno partecipato anche gli studenti dell’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino.

Il dibattito è servito per illustrare i passi avanti compiuti, anche in ambito legislativo, in materia di contrasto alla violenza sulle di genere e sui minori e dove sono state illustrate le misure adottate per combattere ogni forma di violenza e discriminazione, come bullismo e cyberbullismo: “Non a caso – spiega la preside del Paolo Baffi, Monica Bernard, l’incontro si è tenuto a ridosso della Giornata internazionale dell’Infanzia (20 novembre) e della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre).

E’ stata un’occasione di dialogo e confronto, su temi molto sentiti, soprattutto nelle scuole, dove ogni giorno agiamo concretamente contro qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica. Un momento di riflessione su quelli che, purtroppo, sono i pericoli a cui i giovani sono quotidianamente esposti. La nostra scuola ha partecipato con grande soddisfazione”.