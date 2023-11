Piscine: ecco le proposte di design di Unica Pool • Terzo Binario News

Disporre di uno spazio outdoor da arricchire con una piscina permette di usufruire di piacevoli momenti di relax così come di conferire alla casa un vero e proprio valore aggiunto.

Naturalmente, è necessario affidarsi sempre a professionisti del settore, che non solo impieghino i migliori materiali disponibili, ma realizzino vere e proprie opere di design così da soddisfare anche ogni preferenza personale in termini di estetica.

In quest’ambito un vero e proprio punto di riferimento è costituito da Unica Pool, l’azienda italiana che ha saputo imporsi sul mercato grazie allo sviluppo di un sistema modulare brevettato.

La tecnologia modulare delle piscine Unica Pool

Le piscine unica pool sono caratterizzate da moduli in acciaio zincato altamente resistenti, nonché facilmente assemblabili.

In particolare, la tecnologia modulare permette di effettuare installazioni semplici e rapide, con cui è possibile snellire anche le procedure burocratiche per quello che riguarda i permessi da ottenere per i lavori di scavo, quando necessari.

In più, la possibilità di movimentare i moduli rende le piscine di Unica Pool semplici da smontare e da ricollocare in un altro ambiente così come in un punto diverso dell’outdoor. Infine, questa tecnologia brevettata permette di aggiungere o togliere moduli, così da cambiare le dimensioni e la forma della piscina al bisogno.

Naturalmente, ogni modello si contraddistingue per una coibentazione ottimale, garantendo all’acqua contenuta una temperatura pressoché costante e quindi meno interventi a livello di sanificazione.

Tutte le tipologie di installazione di Unica Pool



Affidandosi a Unica Pool è possibile scegliere tra l’installazione di piscine interrate, semi interrate oppure fuori terra.

Si tratta di soluzioni che si contraddistinguono tutte per la presenza di un solarium integrato dove poter prendere il sole nel più totale relax. Quest’elemento calpestabile in tutta sicurezza a piedi nudi è antiscivolo e, proprio come le piscine, è caratterizzato da pannelli modulari a incastro che per essere montati non necessitano né di colle, né di antiestetiche viti.

Per quello che riguarda le possibilità di personalizzazione, ogni piscina di Unica Pool permette di scegliere tra un’ampia varietà di colori, fantasie e materiali sia per quanto riguarda i rivestimenti interni che quelli esterni.

È inoltre possibile scegliere tra diverse tonalità anche il solarium, si può variare dal grigio chiaro fino al legno, a seconda che si preferisca optare per uno stile più moderno o uno più classico.

In merito ai materiali, per i rivestimenti esterni è possibile scegliere tra diverse soluzioni, come per esempio il poliuretano, il gres porcellanato e il WPC, un mix altamente ecologico di fibre di legno e plastiche riciclabili, utilizzato anche per il solarium. Per i rivestimenti interni, invece, risulta ampiamente impiegato il PVC.



Gli optional con cui valorizzare le piscine Unica Pool



A livello di personalizzazione, che si tratti di realtà private o ricettive, grazie agli optional messi a disposizione da Unica Pool si può trasformare la propria piscina in una spa, inserendo per esempio il massaggio cervicale o l’idromassaggio completo, nonché integrando una tecnologia rilassante e moderna come la cromoterapia.

Per chi desidera tenersi in allenamento, invece, è possibile aggiungere il nuoto contro corrente, mentre per incrementare i momenti di relax si può valutare di inserire un pratico mini bar.

Naturalmente, prima di realizzare ogni soluzione gli esperti Unica Pool effettuano sopralluoghi in loco così da individuare le soluzioni migliori per tipologia, dimensioni e forma della piscina.