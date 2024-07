Pirgo non balenabile, tornata l'alga tossica • Terzo Binario News

Ordinanza firmata dal sindaco Piendibene, è il terzo anno consecutivo che succede

Il Sindaco Marco Piendibene ha firmato questa mattina un’ordinanza con la quale dispone il divieto di balneazione temporanea in corrispondenza dell’area dei Bagni del Pirgo, a seguito della comunicazione pervenuta da ARPA Lazio in merito alla presenza delle alghe potenzialmente tossiche Ostreopsis ovata, Coolia monotis e Prorocentrum lima in concentrazioni tali da determinare una fase di emergenza.

Ai fini della tutela della salute pubblica è inoltre indicato evitare di frequentare il tratto di arenile interessato in caso di venti forti provenienti da mare, non raccogliere e consumare molluschi, se prelevanti in corrispondenza dell’area di balneazione oggetto della fioritura algale, allontanarsi dalla spiaggia nel caso in cui insorgano i sintomi ricollegabili all’alga tossica (febbre, cefalea, nausea e vomito, dermatiti, congiuntiviti, disturbi delle vie respiratorie, etc.), proteggere soprattutto bambini, anziani e persone affette da patologie dell’apparato respiratorio.

A seguito dell’ordinanza sarà affissa apposita cartellonistica di avviso alla cittadinanza. La ASL Roma 4 ha avviato una fase di sorveglianza sanitaria.