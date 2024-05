Piero Maccarinelli lascia la direzione artistica del Teatro Parioli • Terzo Binario News

“Sento la necessità di ritornare esclusivamente alla mia professione di regista”

Piero Maccarinelli lascia la direzione artistica del Teatro Parioli dopo tre anni di collaborazione e ottimi risultati: “Sento la necessità di ritornare esclusivamente alla mia professione di regista“. La famiglia Gentile, lo ringrazia per il prezioso lavoro svolto nelle tre stagioni teatrali.

“Ringrazio la famiglia Gentile per questi tre bellissimi anni di collaborazione – dichiara Piero Maccarinelli – che mi hanno permesso di essere Il Direttore Artistico de Il Parioli, storico teatro italiano. Abbiamo insieme raggiunto importanti risultati e ridato vita a questo importante spazio teatrale. Sento però la necessità di ritornare esclusivamente alla mia professione di regista. È per questo che ho deciso di lasciare l’incarico di Direttore Artistico. Auguro alla famiglia Gentile – a cui sono legato da affetto e stima – tanti lunghi anni di successi“.

Dichiarazione della famiglia Gentile: “La famiglia Gentile ringrazia Piero Maccarinelli per il prezioso lavoro svolto che ha certamente arricchito il nostro Teatro Parioli e senza il quale non avremmo raggiunto gli attuali risultati. L’augurio è che possa raccogliere successi sempre maggiori e che si possa continuare a collaborare – già in un prossimo futuro – con la stima e l’affetto che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti professionali e personali”.

Il prossimo Direttore Artistico sarà annunciato nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2024/2025 che si terrà il 17 giugno alle ore 18,30 presso il Teatro Parioli.,