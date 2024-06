Picchiato e colpito con una bottiglia di vetro in testa per rubargli il cellulare • Terzo Binario News

Arrestato dai carabinieri un 28enne egiziano senza fissa dimora: è caccia ai due complici

Aggredito in via Filippo Turati da tre persone, che lo hanno picchiato e colpito con una bottiglia di vetro in testa. Poi è stato derubato del cellulare del valore di 200-300 euro. La vittima è una 21enne del Bangladesh. I carabinieri – nucleo operativo della Compagnia Roma Piazza Dante – hanno arrestato in flagranza un 28enne egiziano, senza fissa dimora: l’accusa è rapina aggravata in concorso. I militari dell’Arma, adesso, sono a caccia degli altri due complici.

Il 21enne è stato portato al Policlinico Umberto I, dove è stata medicato e in seconda battuta dimesso con alcuni giorni di prognosi. L’arrestato è stato condotto in caserma e trattenuto in attesa di essere poi accompagnato nellle aule di piazzale Clodio, per il rito direttissimo. Arresto che, per la cronaca, è stato convalidato.