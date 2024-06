Parco del Pineto, 36 alberi da abbattere per motivi di sicurezza • Terzo Binario News

Il Dipartimento Tutela Ambientale: “Abbattimenti necessari”

Abbattimenti necessari nel Parco del Pineto, Municipio XIV, per motivi urgenti di sicurezza pubblica. Il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale informa, in una nota, che a partire da oggi, 3 giugno, partirà l’abbattimento di 36 Pinus pinea, in via della Pineta Sacchetti.

“Gli abbattimenti – è evidenziato in un comunicato – si rendono necessari per urgenti motivi di pubblica incolumità, a seguito di valutazione agronomica, esperita da tecnico abilitato, dalla quale è emerso che gli alberi investigati hanno cessato l’attività vegetativa (piante disseccate/ morte in piedi). Sulla base del principio di riqualificazione del patrimonio vegetazionale compromesso, a fronte dei 36 abbattimenti, è previsto il reimpianto di 57 nuovi esemplari; si procederà all’estrazione delle ceppaie e alla messa a dimora dei nuovi alberi, appena terminato l’intervento di abbattimento”.