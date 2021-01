Piazza del Teatro di Pompeo: ecco il restyling - Terzo Binario News

Piazza del Teatro di Pompeo, la piccola piazza di forma trapezoidale a due passi da Campo dei Fiori , si rinnova grazie alla realizzazione di una area pedonale centrale e il restyling della pavimentazione in sampietrini e dell’arredo urbano. Tutto questo con il progetto realizzato con l’aiuto dei privati nell’ambito del bando “Roma sei mia”, promosso dal Municipio proprio per favorire il contributo dei cittadini alla riqualificazione degli spazi urbani.

“Questa piazza era di fatto diventata invisibile, perchè utilizzata per decenni come area di sosta per bancarelle e come parcheggio a cielo aperto di auto e motocicli, ma da oggi la situazione è destinata a cambiare” ha commentato la Presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi, durante un sopralluogo al termine dei lavori.

“Il progetto di riqualificazione della piazza- ha spiegato la Presidente – nasce dall’esigenza di restituire decoro e visibilità ad un’area per troppo tempo deturpata dalla presenza di elementi estranei. Per raggiungere questo obiettivo, le quattro postazioni commerciali su area pubblica che per anni, insieme ai loro furgoni, hanno occupato ogni giorno parte della piazza, sono state trasferite all’interno del vicino mercato di Campo dè Fiori, in modo che potessero continuare tranquillamente la loro attività in un contesto dedicato a quella funzione”.

“L’intervento di riqualificazione è stato proposto, finanziato e realizzato – sotto la supervisione tecnica del Municipio I – da un imprenditore locale con il contributo di alcuni cittadini residenti. Grazie a loro potremo finalmente tornare a apprezzare la valenza storico culturale di questo luogo, garantendo inoltre il ripristino della sua funzione di spazio di incontro e aggregazione per i cittadini e i turisti” ha aggiunto Jacopo Emiliani Pescetelli, ViCe Presidente e Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio

Gli interventi tecnici, avviati alla fine del mese di novembre e appena conclusi, consistono essenzialmente nella delimitazione dell’area pedonale della Piazza con colonnotti in travertino e tiranti in ferro alternati da panchine in pietra di travertino romano, per consentire ai pedoni di fermarsi nell’area della piazza e di contro impedire la sosta di auto e moto.

Due colonotti posti uno di fronte all’altro, uniti da una catena in ghisa che sarà posizionata tra qualche giorno, delimitano il lato corto della piazza, garantendo anche l’accesso ai mezzi di soccorso. L’allestimento è completato dal disegno di alcuni posti sosta per motocicli e una rastrelliera per il parcheggio delle bici. La pavimentazione in selciato è stata ripristinata nelle zone sconnesse; inoltre, per meglio definire lo spazio della Piazza con un disegno a terra sono stati realizzati alcuni inserti di pavimentazione in travertino.