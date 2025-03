Piantati a Ladispoli 40 alberelli donati dalla farmacia D'Acquisto • Terzo Binario News

“La “Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto per Ladispoli” questo il titolo dell’evento svolto a Ladispoli (Roma) domenica 2 marzo 2025.

Tutto nasce dall’incontro tra Rosario Sasso, responsabile di Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord, ed il dottor Marco Tortorici della Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto di Palidoro.

L’intesa tra di loro è scattata subito ed in pochissimo tempo si è dato seguito a questa bella ed importante iniziativa con la donazione da parte della Farmacia di 40 alberelli, uno per ogni mese di attività, a partire dalla apertura avvenuta ad agosto del 2021.

Alberi autoctoni, della macchia mediterranea, in particolare Lecci, Roverelle, Olivi, Corbezzoli, Carrubi e Tigli. Una bella mattinata di sole ha favorito la riuscita dell’evento con tanta gente volenterosa, tra cui molti giovani: Nello, Giorgio, Sara e Beatrice. Partiti dalla stazione, alberelli in mano, siamo giunti ai giardini “Angelo Vassallo” di viale Mediterraneo dove sono stati messi a dimora gli alberelli. Presenti alcuni volontari “storici” come Settimo, Annarosa, Alberto, Daniele, Walter e l’artista Luisana Leone in arte Lulù.

I volontari locali si prenderanno cura degli alberi per almeno tre anni. Perché non basta piantare alberi ma è necessario prendersene cura, innaffiarli e farli crescere. Confermato quindi il motto del nostro gruppo “Noi piantiamo alberi, e ce ne prendiamo cura”.