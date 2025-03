Consulta degli attori sociali della Palude di Torre Flavia, aperte le adesioni • Terzo Binario News

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri Alessandro Gnazi: “Strumento importante per fare rete e lavorare alla tutela di un sito naturalistico unico e prezioso”

“Uniti per difendere, promuovere e valorizzare il bene comune: un patrimonio di tutti chiamato Palude di Torre Flavia, Monumento Naturale di rara bellezza che rende unico il Litorale laziale a Nord di Roma ed in particolar modo il nostro mare. Sono aperti i termini di adesione alla Consulta degli attori sociali della Palude di Torre Flavia, organo gestito dalla Città Metropolitana di Roma Capitale che punta a fare rete e sinergia tra le tante associazioni di volontariato ambientale del territorio, realtà di cui Cerveteri è davvero ricca. Proprio nei giorni scorsi, in Sala Ruspoli, si è tenuto un incontro pubblico sul tema e l’invito a tutte le realtà associative e organismi sociali interessati è quello di dare la loro adesione”. A dichiararlo è Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri.

Sarà possibile presentare domanda di adesione, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito di Città Metropolitana Roma Capitale nella sezione “Gli uffici informano – Avvisi e Bandi”, entro il 31 dicembre 2025.

“La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non prevede alcuna forma di rimborso – spiega l’Assessore Gnazi – alla scheda di adesione, gli interessati dovranno allegare copia dello statuto associativo e copia del documento di identità del legale rappresentante e inviarla al Servizio delle Aree Protette/Tutela della biodiversità di Città Metropolitana. Iscriversi alla consulta è importante: insieme, sotto la guida di Città Metropolitana e del Direttore Responsabile dell’Area il Dottor Corrado Battisti, possiamo dare un grande contributo e mettere in campo davvero tantissime attività per preservare questo sito di importanza davvero straordinaria. Come Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri, insieme al Sindaco Elena Gubetti, da tantissimi anni in prima linea per le politiche ambientale, rinnovo a tutte le realtà del nostro territorio la mia più completa disponibilità per lavorare insieme per la nostra città e la tutela dell’ambiente”.

La “Scheda di adesione alla Consulta degli attori sociali”, una volta compilata nella sua interezza, dovrà essere trasmessa al Servizio “Aree Protette – Tutela della biodiversità”–Viale Giorgio Ribotta 41-43, Roma 00144, a mezzo PEC a ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it, oppure all’indirizzo di posta elettronica direttoreareeprotette@cittametropolitanaroma.it