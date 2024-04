Piano del km 37,7 dell'Aurelia: Ladispoli pubblica i documenti, 60 giorni per le osservazioni • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli comunica che, ai sensi dell’art.15 della L.U. 1150/42, è avviata la fase di consultazione del: “Piano particolareggiato per insediamento produttivo – commerciale e residenziale in via Aurelia km 37,700” ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 36/1987.

Tutta la documentazione è messa a disposizione ed accessibile ovvero consultabile al link:

https://drive.google.com/drive/folders/1I73HSTdttYxWQSms7ZIRRh8dxVt94dzH