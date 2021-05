Piano arenili, soddisfatta la Tidei - Terzo Binario News

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del Piano di Utilizzo degli Arenili (Puar).

Un provvedimento atteso ed importante, con cui diamo certezze ai Comuni, in merito alla pubblica fruizione degli arenili e agli operatori per lo sviluppo delle loro attività”.

Lo dichiara, in una nota Marietta Tidei, Presidente della Commissione Sviluppo Economico del Consiglio Regionale del Lazio, commissione nella quale era incardinato il provvedimento.

“ L’obiettivo del provvedimento è quello di fornire un quadro di regole uniformi per combinare lo sviluppo del turismo e delle attività economiche con la sostenibilità ambientale e la sicurezza del nostro litorale.

L’approvazione del testo arriva alla fine di un lungo e partecipato percorso. Il Puar sarà uno strumento utile agli operatori balneari, agli enti locali e soprattutto ai turisti, che potranno usufruire di spiagge sempre più a misura di persona.

Il 50% di spiagge libere e di spiagge libere con servizi, una maggiore accessibilità agli spazi e attenzione all’inclusione sociale, le spiagge come volano di sviluppo economico e sociale, con una fruizione destagionalizzata, ben oltre al tradizionale periodo estivo, rappresentano alcuni esempi della visione che abbiamo per il rilancio del litorale laziale. Ora spazio alle idee di Comuni e operatori per rendere il nostro litorale più smart, più green, più inclusivo e più sicuro”, conclude Tidei.