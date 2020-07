Piace l'Enea scritto e raccontato da Delfina Angeloni alle Terme Taurine - Terzo Binario News

Per la rassegna estiva dal Mito alla Storia Sabato 18 Luglio in scena alle terme taurine di Civitavecchia lo spettacolo “Enea chi altro se no?”, scritto da Delfina Angeloni attrice e doppiatrice. Le letture del testo classico dell’Eneide di Fabio angeloni con l’accompagnamento musicale di Anthony Caruana vengono accostate ai temi contemporanei quali la distruzione delle statue da parte dei padri fondatori in America o la corsa smodata all’acquisto dell’ultimo Iphone. Statue e Iphone.

Saranno forse questi i nuovi idoli? I nuovi cavalli di Troia ?.

Attraverso i video, i sofisticati intermezzi musicali di Anthony Caruana e le musiche firmate M83 e College & Electric Youth vengono evocate atmosfere contemporanee regalano allo spettatore la libertà di un sogno e di una riflessione personale, partendo proprio dal testo classico, l’Eneide di Virgilio. Enea che affronta un duro viaggio e che fugge da una guerra per rifondare i propri valori culturali, avrà forse qualcosa in comune con le partigiane curde fuggite al regime per fondare un nuovo stato ? Enea, o Chi Altro ?

Provocazioni, atmosfere oniriche ed evocative vogliono suscitano e incoraggiano lo spettatore ad una riflessione personale e accattivante guidandolo verso la libertà caratteristica del sogno.

Un viaggio inaspettato e provocatorio che ci lascia sospesi e ci fa azzardare un pensiero personale.