Photored a Cerveteri, "una forzatura, si poteva pensare alla rotatoria" • Terzo Binario News

Un cittadino porta come esempio dei casi nel nord Italia dove hanno preferito togliere gli impianti per costruire le rotatorie

Ancora polemiche intorno al photored installato all’incrocio fra l’Aurelia evia Fontana Morella a Cerveteri.

Un cittadino sottolinea come quello della multa al semaforo per chi passa con il rosso sia solo un sistema per fare cassa, portando come esempi alcune località del Nord Italia dove hanno installato rotatorie al posto degli impianti

“A Cerveteri si ragiona per educazione forzata, uno schifo.

Mentre altri sindaci ragionano diversamente oltre a rendere le strade più sicure.

Cara Sindaca, vada a fare qualche gita al nord, forse potrà confrontarsi con altre realtà”.

Il cittadino cerite riporta titoli di giornali dove si è preferito togliere i sistemi di segnalamento in favore delle rotonde.

