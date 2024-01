Petizione anti-gender a scuola, Scilipoti: «La Lega vuol negare alle persone il diritto di essere come sono» • Terzo Binario News

Non si è fatta attendere la replica all’annuncio della Lega di Civitavecchia di sostenere la petizione anti-gender indetta da un’associazione pro vita.

A intervenire è il consigliere d e presidente della Cpc Patrizio Scilipoti, che va giù duro contro il Carroccio locale.

“Dico che questi salviniani non capiscono che nella vita devi essere come vuoi. Può un etero essere mai gender e viceversa? Direi di no.

Quindi il lavaggio del cervello va fatto a chi ancora non capisce che essere non vuol dire apparire.

Queste persone sono così, è il loro essere non una volontà, come i jeans e la maglietta che si indossano uscendo di casa. Si parla dell’essere, di come siamo ognuno di noi.

Questo modo di agire induce comportamenti scorretti come quello di andare a scuola o al lavoro con la maschera ‘socialmente accettabile’.

Credo fermamente che la scuola debba far prevalere giustamente l’essere dei ragazzi. Se non è la scuola ad assolvere questo compito, come possono impararlo e farlo i bambini e i ragazzi?”.