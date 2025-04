Pesca Senza Barriere, presentata l'iniziativa a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del progetto “Pesca Senza Barriere”, un progetto di 4 giornate che ha come scopo l’inclusione delle persone diversamente abili nelle attività della pesca sportiva.

Il progetto, nato dalla sinergica collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche Sociali, Assessorato al Turismo, il Delegato alla Pesca Sportiva del Comune di Civitavecchia Mauro Campidonico e il Comitato FIPSAS della Provincia si Roma, si fa promotore di una realtà inclusiva, che avvicini lo sport della pesca sportiva ai ragazzi, i quali potranno partecipare a molteplici attività: pesca da banchina, pesca magnetica, pesca in laghetto, pesca della barca.

L’Assessore ai Servizi sociali, Antonella Maucioni, ha spiegato che “il progetto si impegna a promuovere la salute e l’inclusione delle persone fragili attraverso lo sport, in questo caso la pesca.

Saranno quattro le giornate dedicate all’attività di pesca che si svolgeranno tra Civitavecchia e i laghetti Albatros vicino Vetralla. Ringrazio le molte associazioni, come l’Arci San Gordiano, Alice Nova e Il Timone, che hanno sostenuto con entusiasmo e convinzione questa bellissima iniziativa.”

“Pesca senza barriere è un’iniziativa che vuole promuovere lo sport come uno strumento di inclusione, un mezzo attraverso il quale avvicinare i ragazzi alla pesca sportiva e offrire loro un’esperienza sportiva con momenti ludici sicuramente innovativa. Lo sport è certamente uno strumento efficace per abbattere le barriere dell’isolamento e dell’esclusione sociale”, ha commentato con soddisfazione Patrizio Pacifico, delegato allo sport, ringraziando anche la Capitaneria di Porto per il sinergico lavoro che consente di dar vita a realtà del genere.

Piero Alessi, Assessore al Turismo ha poi ricordato che Civitavecchia è da sempre una città molto attiva a livello associazionistico e di volontariato, ribadendo che iniziative di questo tipo valorizzando molteplici aspetti della comunità, dai servizi sociali alle attività sportive, fino ad arrivare al turismo, elementi che insieme sono tutti promotori della valorizzazione del territorio. Iniziative come questa, estese a livello nazionale rappresentano occasioni uniche di crescita, inclusione e sviluppo di rapporti interpersonali.

A concludere, gli interventi di Mauro Campidonico, Delegato alla pesca sportiva e Presidente dell’Associazione Canna da Riva: “Praticare un’attività interessante, divertente e appassionante come la pesca consente di acquisire – con l’osservanza delle regole sportive – anche le regole sociali, e quindi di aumentare la fiducia in sé stessi favorendo l’integrazione” e di Guido della Croce, Consigliere Nazionale della FIPSAS: “nel nostro territorio sono molte le iniziative che hanno un grande impatto a livello sociale. Ma si spera che questo sarà soltanto il primo di una serie di tasselli che darà inizio ad un percorso di inclusione, in futuro magari anche a livelli agonistici.”