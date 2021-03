Persona obesa deve andare in ospedale: intervento dei pompieri alla Borghesiana - Terzo Binario News

A Rocca di Papa salvataggio dei Vigili del Fuoco di un ciclista precipitato in un costone

alle ore 18,00 circa la Sala Operativa del Comando di Roma su richiesta dei sanitari del 118 inviava la Squadra 12/A il Nucleo SAF con il supporto dell’Autoscala AS/12 per un Soccorso a Persona in Via San Fratello zona Borghesiana, dove una persona obesa doveva essere portata con urgenza in Ospedale.

A tal riguardo, il personale VVF assicurava la donna ad una speciale barella ancorata all’autoscala per il trasporto dall’abitazione situata al primo piano fino all’ambulanza, dove veniva presa in consegna dal personale medico per le cure del caso.

Invece alle ore 17,00 circa la Sala Operativa del Comando di Roma inviava la Squadra 32/A del distaccamento di Nemi ed il Nucleo SAF per un Soccorso a Persona presso il Comune di Rocca di Papa.

Durante una escursione un ciclista di circa 35 anni che percorreva la Via Sacra in Località Monte Cavo, perdeva l’equilibrio cadendo in un costone.

Il personale VVF intervenuto, data l’impraticabilità degli automezzi nel percorrere la strada sterrata, ha dovuto camminare per circa 300 mt per raggiungere e mettere in sicurezza il ferito, per poi trasportarlo in barella e consegnarlo alle cure dei sanitari del 118. Sul posto presenti i Carabinieri.