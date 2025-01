Auditorium di Ladispoli, insorgono le opposizioni: "Esposto alla Corte dei Conti" • Terzo Binario News

“Siamo entrati nell’ottavo anno dell’Amministrazione Grando, e tra i ritardi e le inadempienze che le si possono addebitare, la più grave è probabilmente quella del totale abbandono in cui versa la grande struttura nata come TEATRO-AUDITORIUM.

Questa avrebbe potuto svolgere un ruolo fondamentale nella promozione culturale, non solo per Ladispoli, ma per tutto il comprensorio.

L’Amministrazione Grando ha affidato la struttura a una società con un contratto iniziale del 2019, che prevedeva una concessione di 15 anni + 5 di eventuale proroga a fronte di un canone simbolico di soli 500 euro al mese.

Tuttavia, nonostante la società fosse già inadempiente nei tempi previsti da quel contratto e avesse avanzato richieste per presunti nuovi lavori – su cui il Comune non ha effettuato alcun approfondimento – la Giunta Grando ha successivamente ampliato la concessione a 20 anni + 5 di proroga, azzerando del tutto il canone di affitto.

Ad oggi, i lavori previsti non sono mai stati realizzati, e la struttura resta abbandonata. Invece di denunciare le inadempienze e procedere per vie legali, il Sindaco Grando ha rinegoziato un accordo ancora più vantaggioso per la società che ad oggi non versa nemmeno un euro al Comune.

Come minoranza, abbiamo più volte chiesto in Aula Consiliare al Sindaco di spiegare i motivi di tale comportamento, ma non abbiamo mai ricevuto risposte credibili. Per questo, abbiamo presentato un esposto alla Procura della Corte dei Conti che dopo alcuni mesi ha richiesto al Comune la documentazione necessaria e ha aperto un procedimento istruttorio per verificare la sussistenza di eventuali danni erariali e la fondatezza di quanto da noi denunciato.

Parallelamente, abbiamo richiesto, in base al Regolamento del Consiglio Comunale, l’istituzione di una Commissione consiliare di indagine amministrativa per fare chiarezza sull’intera vicenda e garantire la trasparenza dovuta ai cittadini. Tuttavia, nonostante siano trascorsi oltre tre mesi dalla nostra richiesta, il Presidente del Consiglio Comunale, Carmelo Augello, non ha ancora convocato il Consiglio per deliberare sulla nomina della Commissione, violando leggi e regolamenti. Abbiamo inviato un ulteriore sollecito dieci giorni fa, ma la situazione è ancora ferma.

Una cosa appare ormai evidente: l’Amministrazione Grando sta cercando di coprire vicende che danneggiano la città e favoriscono invece privati inadempienti.

Siamo convinti che quella struttura culturale, realizzata con risorse pubbliche, debba rimanere pubblica, anche nella gestione.

Naturalmente, per noi la storia non finisce qui”.



I sottoscritti

Fabio Paparella – Ladispoli Attiva

Gianfranco Marcucci – Ladispoli Attiva

Crescenzo Paliotta – Partito Democratico

Silvia Marongiu – Partito Democratico

Roberto Garau – Governo Civico

Daniela Ciarlantini – Governo Civico

Alessio Pascucci – Governo Civico

Amelia Mollica Graziano – Ladispoli Cambia

Ferdinando Cervo – Ladispoli Cambia

Rossana Valentini – Sinistra Italiana