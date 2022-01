Per il Presidente della Repubblica è ancora scheda bianca, ma aumentano i voti per Mattarella - Terzo Binario News

Le schede bianche sono 527. Per Mattarella 39voti, 40per Paolo Maddalena

Così come da pronostico anche il secondo giorno di votazioni a Palazzo Montecitorio non ha portato all’elezione del nuovo Capo dello Stato.

Scheda bianca, così come già si sapeva. Un risultato che probabilmente si replicherà anche domani.

Poi da giovedì si apriranno i giochi veri e propri, quando il quorum si abbasserà e dunque il Presidente della Repubblica potrà essere eletto facendo realmente la conta dei voti tra i grandi elettori.

Degno di menzione il sensibile aumento di preferenze per Sergio Mattarella, Capo dello Stato uscente, che testimonia come dopo le forti insistenze sulla possibile convergenza su Mario Draghi, non è da escludersi nemmeno un Mattarella – bis

Nel dettaglio, lo scrutinio finale è il seguente: 527 schede bianche, 40Paolo Maddalena, 39Sergio Mattarella, 18Cassinelli, 17Tondo, 14Rosato, 12Bossi.