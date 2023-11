Per i romani sarà un Natale povero, a dirlo è Confcommercio • Terzo Binario News

Natale 2023 è ormai alle porte. In centro a Roma si scelgono i primi regali per le feste. Abbigliamento, scarpe, profumeria, gioielli.

Secondo i dati di una ricerca dell’Osservatorio Economico Confcommercio Roma sulle intenzioni di acquisto dei consumatori della capitale per il prossimo Natale l’80% dei romani lo vivrà in maniera dimessa: dunque in sostanza si faranno meno acquisti.

Coloro che ritengono che il Natale sarà vissuto allo stesso modo del 2022 sono circa il 17%, mentre il restante 3% ritiene che quest’anno si spenderà di più rispetto all’anno precedente.

La base del campione è costituita da 1.352 casi. La spesa media per i regali di Natale è stimata intorno ai 194 euro a persona.

Fonte, RaiNews24