Pendolari contro l'"annunciese" dell'assessore regionale - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Il 22 maggio l’Assessore regionale ai lavori pubblici, tutela del territorio e mobilità, Mauro Alessandri, ha postato sul suo profilo Facebook un commento per fare “il punto” sugli investimenti previsti e/o prevedibili della Regione Lazio per le ferrovie ex-concesse. Così il Comitato Pendolari Roma Ostia, il Comitato Pendolari Roma Nord e Sferragliamenti dalla Casilina.

Come Comitati pendolari delle tre disastrate ferrovie regionali apprezziamo il tentativo di informarci, illudendosi sia pensato per noi pendolari e non per la stampa o per ignari tassisti o conducenti di NCC, o turisti svedesi o russi, non abituati a viaggiare sulla Roma Lido, Roma Nord o Roma Giardinetti, quindi facili a creder vera ed esatta qualsiasi cosa scritta in proposito.

Per questo, ci pare utile ampliare l’intento comunicativo delle parole di Alessandri (scritte con termini non comprensibili “fino in fondo” ai comuni fruitori dei mezzi pubblici, notoriamente di basso livello sociale e poco colti, come noi dei Comitati Pendolari). Trattasi del gergo proprio della politica italiana di questi anni: l’

“annunciese” . Per agevolare anche gli studiosi di comunicazione politica e nella piena adesione alle fonti filologiche delle parole dell’Assessore, proponiamo il suo intervento integrale con testo a fronte: le sue parole di chiarezza ed a fianco il testo “tradotto” in italiano volgare.

Per esempio “Mentre aspettiamo comunicazioni da Atac rispetto al personale che dovrà transitare a breve in Cotral e Astral (sollecitiamo da tempo, l’azienda si era impegnata in audizione in commissione regionale a fornire il perimetro

lavoratori ex concesse entro il 15 maggio: ancora niente) stiamo procedendo negli investimenti” è stato tradotto così dai Comitati: “Mentre la Regione Lazio, non tenendo conto della perimetrazione del personale di ATAC S.p.A. in forza alle ferrovie regionali Roma Lido e Roma Nord, già delineata nel 2018 al Tribunale di Roma nell’ambito del piano industriale di rientro dal Concordato preventivo in continuità, ancora aspetta comunicazioni da Atac rispetto al personale che

dovrà transitare a breve in Cotral e Astral (sollecitiamo da tempo la società di trasporto che da 15 anni scegliamo per Voi, con proroghe annuali o affidamenti diretti senza gara; si era impegnata, per bocca del Direttore Generale e Direttore area operativa dott. Giampaoletti, in audizione in VI Commissione permanente del Consiglio regionale – mobilità – a fornire il perimetro lavoratori ex concesse entro il 15 maggio: ancora niente; ma noi la solleciteremo … con calma, stiamo procedendo entro l’estate per impegnare, ma non proprio per spendere, una parte ridotta dei 900 e passa milioni di investimenti, promessi a dicembre 2019 da me e dal Presidente Zingaretti a piazzale Flaminio”.