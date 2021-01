Pd Ladispoli: "Urge una soluzione per i senzatetto con il freddo attuale" - Terzo Binario News

La segretaria Marongiu: “Anche temporanea ma in tempi brevi”

“Come era naturalmente prevedibile l’inverno sta rendendo ancora più drammatica la situazione delle persone che vivono senza un tetto che li protegga.

Sono molti: alcuni sotto i ponti ed altri negli spazi utilizzabili nell’ambito della Stazione Ferroviaria.

Per loro è una sofferenza continua, in balia dei cambi di temperatura e delle piogge.

Riteniamo che l’Amministrazione Comunale debba intervenire in modo più organico, coinvolgendo le organizzazioni di volontariato che già si impegnano ma che potrebbero fare molto di più se sostenute materialmente e coordinate. Per fronteggiare l’emergenza, si potrebbero utilizzare ad esempio quei locali comunali che al momento non sono usufruibili per le loro funzioni a causa del Covid-19.

Il Partito Democratico conferma la disponibilità a far parte di un Coordinamento operativo che metta insieme tutte le risorse di chi non accetta il perpetrarsi di questa situazione.

Nessuno deve rimanere all’aperto, al gelo, rischiando la vita ogni notte. E’ una questione di civiltà e prima ancora di umanità”.

Circolo PD Ladispoli

Domenica la segretaria dem Silvia Marongiu ha scritto: “Oltre ad essere la segretaria del circolo PD di Ladispoli, faccio anche parte di Libera e della Rete Sociale di Ladispoli e Cerveteri. Ho aderito sin da subito all’appello che ho rilanciato in vari gruppi per stimolare la discussione. Bisogna trovare una soluzione temporanea in tempi brevi.

Dobbiamo cercare di capire se è fattibile l’utilizzo di una struttura del Comune oppure valutare altre ipotesi (es. tende da campo, etc..), visto l’ulteriore abbassamento delle temperature.

Facciamo sinergia con le associazioni, la protezione civile, la croce rossa, etc.

Sollecitiamo l’amministrazione per trovare una soluzione, insieme.

Comunque non possiamo ritrovarci ogni inverno ad affrontare questa emergenza. Dobbiamo provare a lavorare in prospettiva per soluzioni definitive”.