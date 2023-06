Pd Ladispoli: “Continua il massacro del parco di viale Europa” • Terzo Binario News

“Avevamo fatto appello al Sindaco perché fermasse la cancellazione del Verde Pubblico di viale Europa, la zona verde un tempo più bella e apprezzata di Ladispoli.

Il massacro continua, le ruspe continuano a scavare.

Quale sia lo spirito che anima Grando e la sua Giunta lo si può capire da alcune righe dei documenti che i Consiglieri PD hanno preso in visione: “L’area a verde pubblico, oggetto di concessione, da una parte a uso pubblico ed una parte ad USO PRIVATO..”.

Senza alcun senso del bene collettivo Grando trasforma in privato quello che è pubblico e che è stato ottenuto con l’ impegno di tutta la collettività.

In una vicenda fatta di proroghe continue, inadempienze si arriva alla delibera del 15 Giugno scorso : vengono spostati in una posizione più scomoda ” i giochi all’ aperto anche per Disabili con giochi a pagamento” (letterale, senza vergogna), compare un dehor con “angolo cottura” al servizio del bar, compare una struttura di 300 metri quadri ed alta sei metri.

I 40 mq destinati alla Croce Rossa diventano la foglia di fico per nascondere un’operazione vergognosa di svendita di un bene PUBBLICO.

Si sta autorizzando, in stretta adiacenza ad abitazioni, una attività commerciale che porterà rumori di ogni tipo.

Quello che altri operatori fanno già, ma su loro terreni privati e lontano dalle abitazioni.

Chiediamo al Sindaco di bloccare la distruzione del Verde Pubblico di viale Europa.

Ammettere di avere sbagliato è una dote positiva”.

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗟𝗮𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗹𝗶 – 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗼 “𝗟𝘂𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗼𝗹𝗶𝗯𝗮𝘇𝘇𝗶”