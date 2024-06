Pd all'attacco sul Castello di Santa Severa: "Spento e senza eventi" • Terzo Binario News

Dem santamarinellesi pronti alla mobilitazione

“Ci risiamo. Sembra assurdo ma è così: a metà giugno Laziocrea non ha ancora predisposto alcun tipo di cartellone, evento o manifestazione per “l’Estate al Castello”. Il nulla. Ancora nessuna certezza, infatti, sul cartellone estivo: la Regione Lazio sta replicando lo stesso atteggiamento dello scorso anno, segno che questa nuova governante ha davvero qualche ingranaggio da rivedere.

La situazione ci appare grave, ingiustificabile e quanto meno incredibile, visto che stiamo parlando del meraviglioso complesso monumentale del castello di Santa Severa, un suggestivo sito rinato nel 2017 dopo un lungo letargo.

Riaperto e reso fruibile grazie a un maxi intervento dell’ex Provincia, il Castello ha conquistato tutto il mondo, con punte di 250 mila visitatori. Non vorremmo si ripetesse la stessa “soluzione” dello scorso anno, quando, solo in seguito a nostre continue sollecitazioni, il 23 agosto venne proposto frettolosamente, a tempo scaduto, un cartellone “last minute”.

Il Castello di Santa Severa e il territorio che lo ospita meritano per noi qualcosa di più di una scelta sommaria e non condivisa.

Non possiamo permettere per il secondo anno consecutivo che i cittadini, i villeggianti e le migliaia di turisti, provenienti da tutto il Lazio ma anche da altre regioni, non possano godere degli eventi al Castello, che negli anni precedenti con così grande successo di pubblico hanno reso memorabili le serate del nostro litorale.

Ci aspettiamo perciò da Laziocrea risposte tempestive e concrete sul territorio, che arricchiscano il Castello di attività culturali ed eventi, non certo questo indifferente immobilismo. Anche l’illuminazione esterna del maniero, dettaglio non trascurabile, andrebbe ripristinata immediatamente, visto che non lo è più stata da oltre un anno: un fatto gravissimo, che, oltre ad oscurare un luogo così suggestivo, in passato ben visibile anche di notte lungo la costa, dà proprio il senso dell’incuria di chi ha in mano la sua gestione.

E’ preoccupante che tutto questo vada di pari passo, poi, con la mancata stipula della convenzione tra Laziocrea S.p.A. ed il Comune di Santa Marinella, estromettendo di fatto il nostro Comune da qualsiasi gestione e programmazione di spazi ed eventi: segno evidente di una visione miope, o fatto ancora più preoccupante di una totale assenza di visione.

Laziocrea si impegni a promuovere e valorizzare il Castello proseguendo sul cammino tracciato in passato, anche arricchendo ulteriormente questa esperienza straordinaria per garantire una prospettiva di crescita economica e turistica della città e del territorio.

Come Partito Democratico locale non abbiamo mai spento l’attenzione sul Castello: continueremo a farlo, coinvolgendo cittadini e cittadine, a cominciare dai nostri rappresentanti in Consiglio Regionale e in Consiglio Comunale con la nostra delegata al Castello di Santa Severa, Paola Fratarcangeli.

Su questo così importante obiettivo lavoreremo perciò seriamente insieme con tutte le forze politiche che hanno a cuore la difesa di un bene simbolo e identitario del nostro territorio”.

Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa