Pattinodromo di via Canova a Ladispoli, affidati i lavori di manutenzione straordinaria • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che sono stati affidati i lavori per la manutenzione straordinaria del centro sportivo di pattinaggio di via Canova.

“L’intervento – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis – prevede la rimozione dell’attuale copertura in cemento-amianto della sala di pattinaggio, la manutenzione della struttura sottostante metallica e l’introduzione di una nuova termo-copertura isolata, più resistente ed efficiente da un punto di vista energetico. Inoltre sono previsti il risanamento delle porzioni di muratura esistente e la realizzazione di un nuovo rivestimento di facciata, volto a migliorare l’aspetto estetico del fabbricato. Lavori fondamentali, effettuati grazie a contributi regionali per un investimento di circa 120 mila euro, che garantiranno la messa in sicurezza massima e fruibilità del pattinodromo”.