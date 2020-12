Pastorella della Croce Rossa di Civitavecchia all'ospedale San Paolo - Terzo Binario News

È una delle tante iniziative all’interno della campagna “Il tempo della gentilezza” portata avanti dai Volontari della Croce Rossa Italiana per stare accanto alle persone più vulnerabili durante l’emergenza Covid-19.

La Croce Rossa e la Pastorella “Pino Canizzaro” di Marco Manovelli si sono ritrovati insieme e hanno fatto visita all’Ospedale San Paolo e alla casa di riposo Villa Santina per accorciare le distanze, infondere speranza e per colmare la lontananza fisica di tutte quelle persone che vivono in isolamento all’interno degli ospedali e case di cura.

Il repertorio proposto ha fatto leva sui brani più ancorati alla tradizione e ad ogni sosta ci sono stati momenti veramente speciali. Partita dall’ingresso, la Pastorella ha percorso l’esterno dell’ospedale per far giungere la musica in diretta a quante più persone possibili dopodiché si è spostata a Villa Santina. L’esibizione è stata registrata e verrà riprodotta sulla pagina facebook e sul canale youTube La Pastorella di Civitavecchia.

Si ringrazia la direzione dell’ASL Roma 4 che ha accolto positivamente l’iniziativa.