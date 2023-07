Passoscuro: murales, natura incontaminata e tanti libri! • Terzo Binario News

Passoscuro è la frazione più a nord di Fiumicino, una zona decentrata rispetto al centro del Comune, dove si potrebbe pensare non accada mai nulla di rilevante, se non qualche fatto di ordinario rilievo, che ha a che fare magari con il caos parcheggi estivo o con i rifiuti sulle spiagge nel fine settimana…la classica

periferia insomma! In realtà, da alcuni anni a questa parte, in tale lembo di territorio sta avvenendo una metamorfosi davvero stupefacente, che sta portando bellezza e cura in luoghi precedentemente desolati, attraverso i superpoteri dell’ arte, della poesia e dei libri.

Tutto ciò ha dei precisi responsabili, e sono in primis quelli dell’Associazione “L’Isola delle Correnti”, Valentina Fabi e Roberto Blasco, e tutti coloro che gli ruotano intorno, soci, artisti, amici e conoscenti.



Tutto è cominciato nel 2018, quando alcune persone sensibili all’ambiente e all’arte, già da anni promotrici dell’intervento di tutela del primo tratto delle Dune di Passoscuro-Palidoro, poi realizzato dal Comune, hanno di fatto promosso la creazione del primo murales, chiedendo all’Associazione L’Isola delle Correnti

di colorare i tristi new jersey apposti a protezione delle dune stesse. Da lì ha avuto inizio un processo creativo e rigenerativo ancora in corso, che ha portato alla creazione di numerosi murales, intervallati da installazioni artistiche, fotografie e poesie dipinte sui muri delle case, dando vita ad un itinerario “artistico”

fruibile da tutti, percorrendo il lungomare che si snoda anche all’interno dell’originario borgo dei pescatori.

Si è trattato e si tratta di un movimento dal basso, a cui hanno partecipato non solo i soci de L’Isola delle Correnti, ma anche altri artisti e talvolta gli stessi abitanti delle case sulle quali si è dipinto. Una grande opera collettiva che è ben descritta nei due cataloghi pubblicati dall’Associazione L’Isola delle Correnti,

“A piedi nudi nell’arte : i murales di Passoscuro, Vol 1 e Vol. 2, Edizioni PonteSisto, (acquistabili negli stores online). È anche possibile percorrere l’itinerario dei murales online al link:

https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR2mcvJNO2kv4Swz2bS0BqlYwxy6wFBmwlppY_XbcLhZYOVziXKZ VHzlAQE&mid=1awFJqZQCMHwcYKqXtDqH2t3g-H6S7Bnf&ll=41.90341735545362%2C12.156079017257557&z=17

(Mappa creata da Daniela Troiani).

Ma la bellezza richiama altra bellezza e quindi le intrepide e gli intrepidi della nostra Associazione non si sono fermati: nel settembre del 2022 hanno dato vita al 1° Passoscuro Art Festival, un insieme di iniziative culturali: mostre, concerti, eventi teatrali, presentazioni e tavole rotonde che si sono alternate in

modo continuativo lungo l’isola pedonale artistica del lungomare, continuando così l’azione di riqualificazione urbana e sociale, attraverso l’arte e la promozione della cultura.

In concomitanza di tale manifestazione sono stati prodotti sia dei volantini dedicati a Passoscuro, stampati in numerose copie grazie al contributo essenziale della Pro Loco, sia una bibliografia sul territorio di Fiumicino e dintorni, consultabile e scaricabile al seguente link: https://www.academia.edu/96783789/Bibliografia_sul_Territorio_di_Fiumicino_e_dintorni

PROGETTO “L’ANGOLO DEL LETTORE – LIB(E)RI BOX”

Ma non è finita qui. Nel 2021, in piena pandemia, alcuni soci e amici dell’Associazione, accomunati dalla passione per i libri, hanno dato vita ad un Gruppo Lettura ancora oggi attivo. Come in tutti i gruppi di lettura, si sceglie un libro da leggere e all’incontro successivo se ne parla e si riflette insieme.

La costituzione del gruppo di lettura ha stimolato alcuni dei partecipanti, in particolare Carla Bartoloni, a dare vita al progetto “L’angolo del lettore” con la costruzione di Lib(e)ri Box. Dalla descrizione del progetto, si apprende che alla base di questa iniziativa vi è, di nuovo, la volontà di abbellire luoghi, di far

circolare libri e di utilizzare materiale da riciclare. Questa idea si è concretizzata quando, approfittando della svendita dei libri da parte di una storica libreria di Roma, ne sono stati acquistati circa 200, cosa materialmente effettuata da Giorgio Cecchini, custode e non solo angelo, ma anche condottiero, che si è

assunto l’incarico di “condurli” nel garage di Carla. Qualche titolo: Eugene N. Marais “L’anima della formica bianca” ED. Oscar Mondadori; R. Peyrefitte “Le amicizie particolari” Ed Einaudi; G. Verga “Novelle” Ed del Quadrifoglio, e molti altri.

Perchè creare dei box per libri: Non sappiamo quale sia il rapporto di un passoscurese con i libri, sappiamo che Antonio Cavaliere, vecchio attivista cittadino di Passoscuro, per anni ha tentato (invano) di aprire una biblioteca in varie sedi. Il comitato Passoscuro R-esiste aveva raccolto moltissimi libri da

donare all’eventuale nuova biblioteca, ma alla fine li ha regalati tutti ai cittadini tramite l’iniziativa “Pick a book – Il riuso del libro” presso i propri gazebo informativi. Alla luce di queste precedenti esperienze la cosa più semplice è sembrata quella di mettere a disposizione gratuita in diversi punti di Passoscuro

qualche libro in delle apposite cassette.



Attualmente l’edicola di Piazza Villacidro dispone di tantissimi libri in vendita. Non è una libreria ma turisti e cittadini possono facilmente trovare qualcosa di bello da leggere. La pizzeria Il Gabbiano, sempre in piazza Villacidro, ha dei box attaccati al muro della veranda, pieni di libri a disposizione di tutti. Libri a disposizione si trovano anche a La Lampara, al chiosco di Franco e Marina e nella sala d’attesa dello studio dentistico di Via Sanluri. Si trattava quindi di moltiplicare queste esperienze!

Filosofia dei Lib(e)ri box: L’idea è di suggerire di rimettere il libro, dopo letto, nello stesso posto e eventualmente lasciare un commento, questo nell’ipotesi che il libro torni, che sia letto e che susciti interesse. Il libro può anche rischiare de essere “sottratto” o rovinato. Si spera di no ma ognuno intrattiene

con un libro il rapporto che può. Il libro può essere sottolineato con la matita, con lo stabilo boss, scornato, annotato, usato come “origami”, letto una volta, due volte, imparato a memoria, dimenticato, se ne può prendere uno in cambio di due o due in cambio di uno, il libro può essere arso dalla salsedine, accartocciato dalla pioggia, consumato dall’umidità. Inoltre, probabilmente ci saranno anche dei CD.

In che consistono i box lib(e)ri: i box libri sono fatti con materiale di recupero, preferibilmente chiusi e riparati, sono stati attaccati su un muro privato o collettivo, dopo richiesta dei permessi necessari.



Attualmente ce ne sono 4: in largo Ugo Montanari a Via Serrenti, vicino al nuovo playground; in Via Carbonia, altezza civico 215, angolo dello stabilimento Brasilia; in Via Oliena n. 48, addossato al recinto dell’edile Marcon e il parchetto adiacente, e la 4^ presso lo stabilimento Il Tucano, all’interno.

Chi li sorveglia: Nessuno, oppure i passoscuresi stessi!

Chi li rifornisce: Per il momento si attinge ai duecento libri acquistati e verranno rinnovati fino ad estinzione di quelli presenti. Già da adesso diverse persone si sono proposte per donare qualche libro della loro libreria.

Inventario: Un inventario dei libri che metteremo a disposizione è in costruzione, vi aggiungeremo in quale data appaiono e in quale data ri-appaiono, dopo utilizzo

Libri a soggetto: Dopo il primo esperimento si stabilirà una data del libro (e del CD), forse si stabilirà un incontro per quelli che avranno partecipato alla

lettura o per chiunque voglia.

Sul libro: Potremmo annotare sulla prima pagina un commento sul libro o sull’esperienza in corso.

Cambiare il finale: La nostra proposta è che se non piace il finale si possono aggiungere due righe sull’ultima pagina e ci si scrive il proprio. Sui libri del libro box, ci si potranno anche inserire più pagine per scriverci un bel finale e forse un giorno si farà un concorso sul più bel finale cambiato del libro, in

questo caso allora l’inserto potrà essere proposto a un eventuale sito che apriremo e sul quale sarà posto il finale in doppia copia.

In che lingua parli?:

“La lingua dell’altro” diceva J. Kristeva per dire forse che in ogni caso se ci vogliamo far capire ci dobbiamo esprimere con delle parole comprensibili dall’altro; quindi, siamo tutti stranieri.

Però, forse a Passoscuro ancora di più e ce ne vantiamo. Ma per il momento la lingua rappresentata è solo l’italiano, uno o due libri di francese. Tuttavia, chi vuole può aggiungere libri in rumeno, in ucraino in polacco, russo, danese, arabo, libanese, svedese, etc.



E’ di questi giorni, infine (6 luglio), la presenza a Passoscuro dello scrittore di fama nazionale Erri De Luca che, invitato dal Gruppo Lettura allo stabilimento “La Lampara”, ha presentato il suo ultimo libro “Le regole dello Shangai”, Feltrinelli Ed. rispondendo, di fronte ad un folto pubblico, alle domande poste

dai membri del GdL stesso. Di assoluto rilievo è stato anche il reading con Blas Roca Rey, noto attore di cinema e teatro, che sabato 15 luglio ha recitato alcuni brani tratti dal suo libro “Il mondo di Blas: storie di ordinaria magia”, in Largo Ugo Montanari, nell’ambito dell’ evento organizzato dall’Associazione

L’Isola delle Correnti “Murales ed altro”, comprendente anche una mostra di fotografie a cura del laboratorio fotografico Passoscuro, alcune opere del pittore sudamericano Jorge Salazar, e l’ inaugurazione del murale “Di sogni e di altri racconti” di Piero Colò. La mostra di fotografie nel weekend dal 22 al 23 luglio sarà visibile presso lo Stabilimento La Lampara, con la possibilità di acquistare i propri scatti preferiti, andando così a sostenere le attività dell’Associazione stessa.

Forse davvero la frase di Dostoevskij “la bellezza salverà il mondo” ha un senso e, messa in atto, può contribuire a migliorare il nostro fragile pianeta e le nostre vite!

Da ricordare….

Le Dune di Passoscuro – Palidoro sono in zona 1, quindi di massima tutela, della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, un luogo da rispettare e proteggere, pertanto in caso di visite è necessario seguire il sentiero o passare lungo la spiaggia, evitando il calpestio della preziosa e fragile vegetazione.

Per approfondire questo ed altri aspetti su Passoscuro esiste una Storymap, un itinerario virtuale visibile al seguente link https://uploads.knightlab.com/storymapjs/eed7ee1548111509ad4264bce8960dbb/itinerario-passoscuro/index.html