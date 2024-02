Passeggiata di Santa Marinella, domenica assemblea pubblica • Terzo Binario News

Indetta da Il “Paese che vorrei” e il “Comitato per il recupero e la riqualificazione della passeggiata” preso la sala della chiesa del Carmelo

Il “Paese che vorrei” e il “Comitato per il recupero e la riqualificazione della passeggiata” invitano tutti i cittadini a partecipare ad un’assemblea pubblica, domenica 25 febbraio, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso la Sala della Chiesa del Carmelo (Capolinaro), via Flaminia Odescalchi 25, per illustrare quali erano i termini del Bando comunale e qual è invece l’attuale progetto di ristrutturazione della Passeggiata.

Il progetto, niente affatto rispondente al recupero del bene, ne stravolge l’architettura e ne riduce la fruizione.

I cittadini che hanno a cuore la difesa della Passeggiata e che vogliono saperne di più non possono mancare questa importante opportunità per capire e fare domande.

Il Paese che vorrei – Comitato per la difesa e la riqualificazione della Passeggiata