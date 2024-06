Passaggio della Campana al Rotary Club Civitavecchia tra Matteo Di Bartolomeo e Luca Grossi • Terzo Binario News

Si è celebrata ieri la serata del passaggio della campana, momento importante per il Rotary Club Civitavecchia.

Il club, uno dei più antichi della regione, ha visto l’insediamento del nuovo presidente Luca Grossi. A cedergli il collare, simbolo della presidenza, Matteo Di Bartolomeo. L’evento si è svolto ieri sera presso Villa Palomba ed ha visto numerose autorità presenti.

Erano infatti tra gli invitati il neo sindaco Marco Piendibene, la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, il deputato Alessandro Battilocchio e il direttore generale della Asl Roma 4 facente funzioni Roberto Di Cicco.

Partecipanti anche diversi esponenti delle aziende e delle imprese del territorio. Nel parterre erano infatti presenti il Ceo di Cfft Steven Clerckx, il presidente del Roma Cruise Terminal John Portelli ed il presidente Unindustria Cristiano Dionisi.

Nel corso della serata c’è stata anche la nomina a presidente del Rotaract di Simone Luciani, che succede al presidente uscente Edoardo De Venuti.

“Continueremo nella strada intrapresa dai miei predecessori. Porteremo avanti i progetti legati allo spreco alimentare e all’inclusione sociale. Avremo un focus sulla formazione e sulla occupazione giovanile. Infine ci dedicheremo alle realtà culturali che già negli anni precedenti abbiamo valorizzato con eventi di assoluto valore. Fare Rotary significa servire al di sopra di ogni interesse personale. Questo cercheremo di fare” ha dichiarato il neo presidente Luca Grossi.

Segretario del club sarà Eleonora Palomba. Il vicepresidente è Sebastiano Fava ed il prefetto sarà Manfredo Meomartini. È stato confermato alla carica di tesoriere Manuele Marcelletti. Segretaria esecutiva sarà Paola Lancellotti.

Durante la serata sono stati celebrati con l’onorificenza Paul Harris dal presidente uscente Matteo Di Bartolomeo per il lavoro svolto Antonello Rambotti, Alessio di Bartolomeo e Angelo Midei.

Nel corso dell’evento sono stati illustrati i risultati dei progetti portati avanti dal presidente Di Bartolomeo e che proseguiranno nel corso dell’attuale presidenza. In particolare Saverio Carrazza ha illustrato gli obiettivi raggiunti con La Note delle Meraviglie. Evento di volontariato e raccolta fondi che lo scorso dicembre ha unito arte, musica e solidarietà. L’altro progetto illustrato è stato quello dello spreco alimentare che ha visto lo stesso presidente Di Bartolomeo fautore di un accordo tra Costa Crociere, Asl, PCF, Agenzia delle Dogane e Croce Rossa. Ogni venerdì oltre 100 chili di alimenti non utilizzati a bordo delle crociere Costa vengono infatti distribuiti sul territorio grazie a questo accordo fortemente voluto dal Rotary Civitavecchia.

“Ringrazio il dirigente di Costa Crociere Eric Gerittsen per il grande lavoro svolto e la disponibilità accordata. Spero possa proseguire negli anni questo accordo che è ottimale a livello ambientale e sociale” ha concluso Matteo Di Bartolomeo.

La conviviale del Rotary di ieri sera è infine stata la cornice in cui è ufficialmente entrato tra i soci il dottor Germano Ferri.