Pasquini: "Dimissioni? Ho scelto il 22 agosto come data del Palio di Allumiere" - Terzo Binario News

Il sindaco Antonio Pasquini non pensa minimamente alle dimissioni. Anzi rilancia, con il Palio la cui data – Covid permettendo – sarà quella del 22 agosto.

Il Pd a livello regionale difende l’operato del primo cittadino collinare, dunque esclusa ogni voce che i dem volessero la sua testa.

Questa la nota invece sul sì alla Commissione Trasparenza chiesta a gran voce dall’opposizione: “Ieri nella commissione capigruppo, abbiamo dato il via alla costituzione della commissione trasparenza.

“Per garantire la massima trasparenza la scorsa settimana ho convocato la commissione capigruppo e ieri abbiamo approvato l’istituzione di una commissione di verifica sul concorso – spiega il sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini – come previsto dal regolamento e chiesto con mozione dei consiglieri di opposizione che l’hanno inviata venerdì sera e quindi protocollata lunedì mattina al comune, così tutti i consiglieri potranno valutare gli atti del concorso.

La scorsa settimana ho provveduto a convocare per martedì 13 aprile la commissione capigruppo per affrontare il discorso relativo alla situazione del concorso e vari punti per il prossimo consiglio comunale.

Quindi In commissione abbiamo deciso l’istituzione (così come previsto dallo statuto) della commissione di verifica e abbiamo convocato la prossima seduta del consiglio comunale per il 23 aprile: durante il consiglio, per il quale sono previsti 13 punti all’ordine del giorno, come secondo punto c’è la costituzione della commissione e la discussione della mozione presentata dall’opposizione con l’assegnazione della presidenza all’opposizione.

Riteniamo che la costituzione della commissione ci dia la possibilità di valutare tutti gli atti. Durante il consiglio comunale verranno votati i membri di maggioranza e opposizione che ne entreranno a faranno parte”. Il primo cittadino collinare annuncia anche che, sempre nella commissione capigruppo svoltasi martedì scorso in Comune, è stato deciso che ci sarà la discussione della mozione presentata dal consigliere comunale Gabriele Volpi, per la concessione della cittadinanza al ”Milite Ignoto” di cui quest’anno ricorrono i 100 anni.

In consiglio avverrà la prima tappa di questo percorso con la concessione della cittadinanza al Milite Ignoto; poi nei prossimi mesi, metteremo una targa con cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità civili, militari e religiose rispettando naturalmente tutte le disposizioni anti covid”.

Poi ancora il lavoro con la Pro Loco, rinforzata e ringiovanita proprio in funzione dell’organizzazione del Palio in questo caso di concerto con il vice sindaco Manrico Brogi e l’assessore Sante Superchi.