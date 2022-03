Pascucci: "Mercoledì riapre la Delegazione Comunale di Valcanneto" - Terzo Binario News

“Da mercoledì 9 marzo riapre al pubblico la Delegazione comunale di Valcanneto.

Sarà aperta ogni mercoledì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e fornirà tutti i medesimi servizi dei quali si può usufruire presso gli Uffici del Parco della Legnara”. A darne annuncio è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri.

“Si tratta di un servizio fondamentale per tantissimi cittadini non solo di Valcanneto ma anche delle Frazioni limitrofe di Borgo San Martino, Ceri e I Terzi che ora potranno nuovamente tornare ad usufruire dei servizi comunali senza doversi necessariamente recare presso la sede centrale – ha detto il Sindaco Alessio Pascucci – c’è stato un lungo iter amministrativo e burocratico dietro la riapertura delle Delegazione.

L’inizio della crisi pandemica del 2020 e il pensionamento di numerose e importanti unità di personale all’interno del servizio demografico infatti ci avevano impedito di garantire la prosecuzione del servizio. Con l’occasione faccio un ringraziamento per il grande lavoro svolto al Segretario Generale del Comune di Cerveteri, l’Avvocato Pasquale Russo che ha seguito con estrema professionalità e competenza l’intero percorso, le figure apicali dell’Ente e la Responsabile del Servizio Demografici ed Elettorale Dottoressa Manuela Chigi che hanno lavorato affinché la Delegazione potesse tornare in attività. Un ringraziamento, anche per Andrea Mundula, Consigliere comunale che con costanza ha seguito il processo che ha portato alla riapertura”.

Nel dettaglio la Delegazione offrirà i seguenti servizi: emissione di carte di identità elettroniche (CIE), iscrizioni anagrafiche, cambio di abitazione, autentica di firma su dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autentica di firma su dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso successione e rilascio copia conforme all’originale.

Sarà adibita inoltre al rilascio di certificati di residenza, stato di famiglia, stato di famiglia per assegni familiari, cittadinanza italiana, godimento di diritti politici, morte, matrimonio e nascita a partire dal 2001, esistenza in vita, stato libero, storico anagrafico individuale, residenza A.I.R.E., stato di famiglia A.I.R.E., cittadinanza A.I.R.E. e certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Si potrà infine fare richiesta anche di certificati cumulativi, quali, residenza e Cittadinanza, Residenza Cittadinanza e Stato libero, Residenza Cittadinanza e Diritti politici, Stato di famiglia Residenza e Cittadinanza, Residenza Cittadinanza e Stato libero A.I.R.E. e Stato di famiglia Residenza e Cittadinanza A.I.R.E.