Pascucci fuga i dubbi: resta a Ladispoli • Terzo Binario News

La decisione, peraltro già certificata diverse settimane fa, ufficializzata nel consiglio comunale di Cerveteri

Alla fine il nodo è stato sciolto: Alessio Pascucci, nel corso del Consiglio comunale di oggi a Cerveteri ha sciolto le riserve. “Lascio quest’aula” ha detto in assise.

Infatti ha ufficialmente comunicato la rinuncia al seggio in Consiglio comunale di Cerveteri in favore di quello di Ladispoli.

In quello cerite era stato eletto come Consigliere in quanto candidato al Consiglio comunale nella lista di Governo Civico, dove ha ottenuto 154 preferenze.

A Ladispoli invece, era stato eletto in quanto candidato Sindaco della coalizione “Un Nuovo Inizio”.

Una scelta che dunque smentisce le voci di questi giorni che lo vedevano pronto a prendersi il ruolo di presidente del Consiglio comunale nel parlamentino etrusco.

In ogni caso, Pascucci mantiene il seggio in Città Metropolitana di Roma Capitale, rimanendo l’unico esponente dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli all’interno dell’assise di Palazzo Valentini.