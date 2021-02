Pascucci: "Cerveteri zona rossa, non è vero: è Colleferro" - Terzo Binario News

“Oggi a seguito di un errore in un articolo del Corriere.it (poi ripreso da altre testate e media), si è diffusa la falsa notizia che Cerveteri fosse stata dichiarata Zona Rossa.

Si è trattato di un errore da parte del giornalista (che ha confuso Cerveteri con Colleferro che purtroppo invece si trova realmente in zona rossa).

Alla comunità colleferrina, al sindaco Pierluigi Sanna e a tutti i Comuni italiani che hanno un altissimo numero di contagiati, l’augurio di poter tornare presto alla normalità.

Cerveteri è in ZONA GIALLA come il resto del Lazio. La situazione COVID è sotto controllo ma rinnovo in ogni caso l’invito a essere prudenti e a rispettare scrupolosamente tutte le vigenti normative anti-covid.

Ad oggi i positivi totali a Cerveteri sono 105

Alessio Pascucci

Ps ringrazio i cittadini che mi hanno messo al corrente della notizia, e i giornalisti che prontamente hanno corretto il refuso.