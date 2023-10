Partito il trimestre anti-inflazione, ma in tanti non conoscono l'iniziativa • Terzo Binario News

Pane, pasta, latte e biscotti, pomodori pelati. Ma anche carta igienica. Anche a Roma e nel Lazio partita la corsa allo sconto sui prodotti di prima necessità. In molti armati di volantini delle offerte, ieri, hanno trascorso parte della giornata nei supermercati della capitale alla ricerca di offerte.

Da ieri è infatti partito ufficialmente il trimestre anti-inflazione, l’iniziativa del governo per favorire il contenimento dei prezzi e per tutelare il potere di acquisto dei consumatori. In questi tre mesi viene offerto un paniere di prodotti alimentari o di prima necessità a prezzi ribassati.

Tra questi, oltre quelli già citati, ci sono carni, latticini, pesce e ortaggi. In base ai dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy , la Capitale è la città con il maggior numero di adesioni: 1.381, In sostanza negli esercizi commerciali aderenti verranno applicati sconti su singoli prodotti, che dovrebbero essere contrassegnati con un bollino con la dicitura trimestre anti-inflazione.

Buone notizie anche per i prezzi di frutta e verdura. Secondo le ultime cifre diffuse dal Car, il Centro agroalimentare di Roma il clima mite di questi giorni ha permesso di abbassare i prezzi ad esempio di melanzane, bietola e cicoria.

Fonte, RaiNews24