Partite le riprese del film di Scorsese che si gira a Tarquinia • Terzo Binario News

Il ciak c’è stato, le comparse si muovono, la sicurezza rigidissima, Insomma si è chiusa la polemica a Tarquinia intorno alle riprese del film The hand of Dante che Martin Scorsese sta producendo sotto la regia di Julian Schnabel e che prevede un cast di stelle hollywoodiane come Johnny Depp, Jason Momoa (ex volto di Conan), Gal Gadot e Oscar Isaac.

Sul Corriere Roma di qualche giorno fa era scoppiata la polemica, sulla quale a spazzare via ogni dubbio di paralisi sulle riprese è intervenuto il governatore Rocca: “Il primo cittadino di Tarquinia Alessandro Giulivi ha detto che la produzione non ha presentato gli avvisi nei tempi giusti. Il governatore: «Cinema industria della Regione, Scorsese sia accolto» il titolo dell’articolo.

Motivo della diatriba, la consegna – oltre i tempi previsti – della documentazione necessaria a effettuare le riprese.

Alla fine però ha prevalso il buon senso e il film si sta girando.

La nota del comune di Tarquinia: “In merito alle imprecise notizie, riprese anche dalla stampa nazionale, sul presunto diniego dato alla produzione del film “In the hand of Dante”, l’Amministrazione Comunale intende fare chiarezza.

Premesso che non è mai stato dato alcun diniego allo svolgimento delle riprese, nell’incontro di questo pomeriggio sono stati chiariti alcuni iniziali fraintendimenti e sono stati definiti tutti i passaggi che avevano creato le incertezze dovute dagli stretti tempi con cui è stata presentata l’istanza di autorizzazione.

“La produzione, dopo aver avuto un incontro con il Sindaco, ha risolto le iniziali incompresioni nate a causa di una errata comunicazione – dichiarano dalla Indiana Production – ma ha trovato da parte dell’Amministrazione una piena disponibilità ed una totale collaborazione per la buona riuscita delle riprese”.

Pertanto, è confermato l’originale piano di lavorazione e nei prossimi giorni inizieranno a Tarquinia le riprese del film di Julian Schnabel.