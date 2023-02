Parte la mostra Dalle Acque all’Uomo organizzata da Tracciati d’Arte alla Garbatella • Terzo Binario News

La mostra d’Arte Dalle Acque all’Uomo organizzata da Tracciati d’Arte nella galleria “CosArte” di Simona Gloriani in via Nicolò da Pistoia, è un unione di Pittura e Scultura all’insegna dell’integrazione di varie essenze umane.

Il Gruppo Artistico Integrato della Solidarietà Società Cooperativa Sociale, Ahrtè fa opera di sensibilizzazione culturale prima che arte a sé stante, le sue opere sono frutto di una lunga disquisizione non solo sulle tematiche e le tecniche di realizzazione degli elaborati ma più specificatamente della loro contestualizzazione rispetto alle storie personali, agli eventi e mutamenti storici.

Nessuno ha la supponenza di entrare nel dato critico ma di certo l’idea della compartecipazione progettuale sul tipo della Bauhaus tedesca, ovvero condivisione, ha trovato il gruppo d’accordo fin dal primo momento.

Per risolvere l’assillo però della mediazione tra l’idea dell’artista diversamente abile e le reali possibilità di realizzazione di ogni ragazzo, la Cooperativa si è reinventata il ruolo di “Facilitatore artistico”, ovvero colui che guida e stimola gli artisti per dar vita a qualcosa che diversamente diventerebbe improbabile. Un gesto ed il pensiero primitivo possono essere più significativi ed espressivi di tanti leziosi accademismi, questo per Ahrtè è facilità comunicativa.

La passione per l’arte di Andrea Cerqua risale alla sua giovinezza, quando ha iniziato a sperimentare diverse tecniche pittoriche e ha cominciato a dipingere le opere che lo hanno reso noto. La sua formazione artistica ha avuto luogo presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, dove ha studiato con alcuni dei più grandi artisti del tempo. Le opere di Cerqua sono caratterizzate da una grande attenzione ai dettagli e alla luce, elementi che conferiscono alle sue creazioni un grande realismo e una sensazione di vitalità. Utilizzando principalmente colori ad olio, Cerqua dipinge spaziando dalla metafisica al naturale, ritratti marine e nature morte, sempre con un occhio attento alla bellezza della natura e alla sua relazione con l’essere umano. Oltre alla sua attività di pittore, Cerqua è stato anche un attivo organizzatore di eventi culturali nella sua città, Ladispoli. Ha fondato l’associazione culturale “Fatto a Mano”, e la rivista “Tracciati d’Arte” che si occupa da decenni di promuovere l’arte e la cultura sul territorio della provincia di Roma, e ha organizzato numerose mostre d’arte ed eventi culturali in tutta Italia.

Paolo Frattari studia i corpi, le loro forme, i loro dettagli e li scolpisce nel legno cercando di catturarne l’essenza.

Da bambino giocava nelle antiche rovine etrusche cercando tesori, ora cerca tesori nel legno che scolpisce.

Scultore per amore, per impellente desiderio, per necessità espressiva. Si muove all’interno dei corpi immedesimandosi con l’anatomia, la tocca la annusa, la reinventa facendo nascere nuove forme. La potenza di ogni colpo di scalpello libera i corpi imprigionati nella materia. Ogni nodo ogni ferita del legno diventa il nodo e la ferita dei corpi che vengono alla luce.

Nel suo percorso creativo sperimenta altre forme espressive. Coniuga la precisione del falegname con la creatività dello scultore, segue le linee sinuose di sedie e tavoli creando così mobili concepiti come opere d’arte.

Paolo Frattari parte da una scienza logica e si muove verso il sogno.